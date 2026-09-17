Terreurboer Van den Oever roept FDF-achterban op sabotagebewijs van telefoons te wissen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 219 keer bekeken • Bewaren

Mark van den Oever, de voorman van de extremistische boerenorganisatie Farmers Defence Force, heeft zijn achterban opgeroepen hun telefoons "schoon" te vegen. In een besloten FDF-groept zegt hij eind deze week politieinvallen te verwachten en dat de terreurboeren al het bewijs van hun medeplichtigheid aan de sabotageacties van deze week moeten wissen.

FDF-voorzitter Van den Oever waarschuwt in een besloten Facebookgroep voor politie-invallen eind deze week in verband met de in brand gestoken hooibalen. ‘Zorg dat de telefoons schoon zijn!’ schrijft hij. ‘Advies: beroepen op het zwijgrecht en niet buigen voor de intimidatie, wacht op je advocaat, hulp is onderweg!’

Langs snelweg A2 woedden dinsdag, Prinsjesdag, meerdere aangestoken bermbranden. Boeren blokkeerden vervolgens met trekkers de brandweer. In Oost-Nederland werd nog eens veel brandbaar materiaal aangetroffen. Als gevolg van deze acties moesten meerdere snelwegstroken worden afgesloten. FDF bekende al direct dat er boeren achter de ontwrichtingen zaten.

Tegelijkertijd raakte het treinverkeer ernstig ontregeld door sabotage aan het spoor. Er werden onder meer buizen aan de rails bevestigd. Wanneer ProRail dit niet op tijd gedecteerd had, had dit rampzalige en potentieel dodelijke gevolgen kunnen hebben. Hoewel FDF en andere boerenwoordvoerders niet direct zeiden dat zij ook hier achter zaten, sloten ze boerenbetrokkenheid ook niet uit. Sieta van Keimpema, voorzitter van Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van Farmers Defence Force (FDF), antwoordde op de vraag of dit het werk van boeren was slechts: "Zou kunnen".