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Prinsjesdag: ongekende sabotage op spoor Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1043 keer bekeken • Bewaren

In grote delen van Nederland is het treinverkeer ontregeld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om sabotage. Op verschillende plekken werden buizen aangetroffen die aan het spoor zijn vastgemaakt.

Als gevolg van de sabotage is het treinverkeer in het noorden en het oosten ernstig verstoord. Ook elders ondervinden de treinreizigers hinder van de aanval op de infrastructuur.

Het lijkt geen toeval dat de sabotage plaatsvindt op Prinsjesdag. Een eerdere sabotageactie op het spoor vond vorig jaar plaats rondom de NAVO-top in Nederland. Destijds vond er een spoorbrand plaats in de buurt van Schiphol.

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