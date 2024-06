Telegraaf zet Omtzigt neer als complotdenker na woede bij VVD over Kamervragen NAVO-carrière Rutte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 419 keer bekeken • bewaren

Wouter de Winther, politiek commentator van De Telegraaf, zaagt in een podcast van de krant verder aan de stoelpoten van NSC-voorman Pieter Omtzigt. De goed in de VVD ingevoerde parlementair journalist vertelt dat binnen die partij grote onvrede bestaat over het vermeende complotdenken van Omtzigt. De NSC-leider die eerder Russische desinformatie rondstrooide over het neerhalen van de MH17, suggereert nu dat Rutte niet recent maar al jaren geleden begon met zijn campagne om baas van de NAVO te worden. Omtzigt stelde vorige week opnieuw vragen over een volgens NSC ongebruikelijk bezoek van Rutte aan Albanië in november 2021.

De Winther:

"Er wordt gesuggereerd dat dat iets te maken had met dat hij in 2024 na ik weet niet hoe lang overleg met Orbán en Erdogan en die Roemenen en die Slowaken en al die hoofdsteden daarbij betrokken en onder druk van Washington dat eigenlijk het zaadje was geplant dat ie toen al in 2021 het zou… weet je het werd rond het Torentje ook echt als complottheorieën geduid. En bij de VVD waren ze er ook razend over want je gaat onze premier die het toch 14 jaar gedaan heeft, die ga je nu nog eventjes op z'n laatste werkdag min of of meer nog even ervan betichten dat hij al in 2021 met zijn baantje bezig was."

De Winther vertelt vervolgens dat Biden in 2022 Rutte, net na de start van Rutte IV, benaderde om NAVO-chef te worden maar dat die dat aanbod afsloeg omdat de regering dan zou vallen.

In juni 2023 liet de VVD het kabinet vallen over naar later bleek door Yesilgöz verzonnen verhalen rond de komst van duizenden vluchtelingen naar Nederland die gebruik zouden maken van een maas in de wet. Yesilgöz nam het leiderschap van de VVD over. Rutte kwam daarna in beeld als nieuwe chef van de NAVO.