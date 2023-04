Tata-werknemers reageren met Holocaust- en geweldsfantasieën op klimaatprotest

Het kan verkeren. “Tata Steel wil en kan een goede buur zijn”, schreef Gerrit Idema, vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad, ruim twee jaar geleden nog op Joop.nl. Nu wil hij bezorgde burgers in de ovens stoppen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad . De krant wist de hand te leggen op weerzinwekkende reacties in een WhatsApp-groep van leden van de deel-ondernemingsraad Operations van Tata Steel.

Maandag voert Kappen met Kolen actie bij Tata Steel. De klimaatactivisten organiseren een zogeheten die-in waarbij ze als lijken voor de poort gaan liggen. “Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken”, schrijft Idema. Een ander OR-lid reageert met een verwijzing naar de nazivernietigingskampen: “Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.” Als een ander OR-lid vanwege “dit soort foute opmerkingen” de groep verlaat, volgen er excuses voor de nazileuze.

Ook in een Facebook-groep voor Tata-medewerkers leidt de aangekondigde actie tot allerhande geweldsfantasieën. “Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood”, schrijft een medewerker. Ook wordt er geopperd om de klimaatactivisten plat te walsen, te cremeren of in de schrootbak te gooien.