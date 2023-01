Taliban-aanhangers volgen boze boeren en dragen zelfde vlag tijdens protest

Op verschillende plaatsen in Azië zijn enkele honderden fanatieke moslims de afgelopen dagen de straat opgegaan. Zij demonstreerden tegen het ontheiligen van de koran door rechtsextremisten in Zweden en Nederland. In Stockholm stak de rechtsextremist Rasmus Paludan de koran in brand, in Den Haag scheurde Pegida-crimineel Edwin Wagensveld pagina’s uit het boek. Om hun onvrede hierover te tonen droegen Taliban-aanhangers in de Afghaanse hoofdstad Kabul een omgekeerde Nederlandse vlag met een kruis en de tekst ‘Holland’ mee.