Belgen blunderen twee keer met Nederlandse vlag: eerst steun voor boerenterreur, daarna extreemrechts

De assistenten van de Belgische premier De Croo beleven een stel slechte dagen. Nadat premier Mark Rutte dinsdag een bezoek bracht aan het kantoor van De Croo in Brussel, ging het tweetal op de foto met de vlaggen op de achtergrond. Probleem daarbij was wel dat de Nederlandse vlag ondersteboven hing en zo onbedoeld de terreurboeren en complotwappies een hart onder de riem werd gestoken.

Om het goed te maken nam de Croo woensdag in allerijl een nieuw filmpje op waarin hij zijn fout toegaf en alsnog de volgens hem juiste vlag in beeld bracht. Dat pakte ook niet helemaal lekker uit. In plaats van het rood-wit-blauw, was gekozen voor een oranje bovenste baan. Oftewel, de prinsenvlag die sinds het gebruik ervan door de NSB in de Tweede Wereldoorlog gebruikt wordt door extreemrechts.