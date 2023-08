Taakstraffen voor geweldloze klimaatactivisten die gebruikmaakten van vrijheid van meningsuiting

De rechtbank Den Haag heeft zeven geweldloze klimaatactivisten van Extinction Rebellion veroordeeld tot taakstraffen van dertig tot zestig uur wegens ‘opruiing’. Volgens de rechtbank hadden zij anderen niet via sociale media mogen oproepen om deel te nemen aan de blokkades van de A12 in Den Haag.

In een verklaring stelt de rechtbank: “Een blokkade kan leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de verkeersdeelnemers op deze 70 kilometerweg plotseling moeten remmen voor demonstranten om een aanrijding te voorkomen en daarbij onveilige manoeuvres kunnen maken.”

Een achtste verdachte ging vrijuit. NU.nl meldt : “De acht aangehouden activisten waren volgens het OM het actiefst en invloedrijkst. Een van hen is acteur Sieger Sloot. De klimaatactivisten werden al voor de blokkade opgepakt. Zij werden snel vrijgelaten, maar kregen wel een gebiedsverbod.”

De uitspraak van de Haagse rechtbank staat op gespannen voet met een vonnis van het Amsterdamse Gerechtshof. Dat bepaalde vorig jaar dat oproepen tot blokkades géén strafbaar feit is omdat de opzet niet gericht is op het plegen van strafbare feiten, maar op deelname aan een vreedzame demonstratie.

De activisten hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen de Haagse uitspraak. Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten: “Een wegblokkade valt volgens internationale rechtspraak onder de demonstratievrijheid. De rechtbank heeft vandaag goedgekeurd dat ook de officier van justitie mag ingrijpen met strafrechtelijke maatregelen. Dat hebben we in onze democratische rechtstaat niet afgesproken. Van de rechter mag worden verwacht dat de demonstratievrijheid tegen dergelijk ingrijpen wordt beschermd.”