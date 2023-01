Politie tracht klimaatprotest te onderdrukken door activisten thuis te arresteren 'wegens opruiing' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 376 keer bekeken • bewaren

Minstens zes geweldloze klimaatactivisten zijn donderdagochtend in alle vroegte gearresteerd. Onder hen bekende actievoerders van Extinction Rebellion als Jelle de Graaf en Tessel Hofstede. De autoriteiten trachtten ook acteur Sieger Sloot in te rekenen maar troffen hem niet thuis. Wel werd zijn huis doorzocht door agenten. Extinction Rebellion zegt in een persverklaring: "Voor een aantal van deze geweldloze activisten grijpt de arrestatie in in het gezinsleven. Kinderen staan toe te kijken hoe hun ouder wordt weggevoerd voor vreedzame klimaatactie. De arrestaties zijn onderdeel van een poging de geweldloze A12-Blokkade van zaterdag 28 januari de kop in te drukken."

Eerder heeft de advocaat van de klimaatactivisten aan justitie laten weten dat eventuele verdachten zich vrijwillig willen laten verhoren en er dus geen noodzaak is voor intimiderend politieoptreden. Advocaat Willem Jebbink: "Het is teleurstellend dat het openbaar ministerie opnieuw overgaat tot arrestatie terwijl Extinction Rebellion via mij deze week heeft laten weten dat iedereen die verdacht zou worden van opruiing, bereid is zich te melden voor verhoor. Deze arrestaties zijn wat mij betreft buitenproportioneel. Het gerechtshof van Amsterdam heeft vorig jaar klip en klaar uitgemaakt dat oproepen tot blokkades géén strafbaar feit is omdat de opzet niet gericht is tot het plegen van strafbare feiten, maar oproepen tot vreedzame demonstraties. Daarom is het onbegrijpelijk dat de officier van justitie zo doorgaat met het arresteren van mensen. We zijn kennelijk terechtgekomen in het criminaliseren van personen die vreedzaam willen demonstreren en daartoe oproepen. Dat acht ik zeer zorgelijk."

GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet kondigt aan Kamervragen te stellen over de repressie.

Het gaat allemaal om een blokkade van de A12 bij Den Haag die gepland staat voor komenden zaterdag. Meer dan duizend deelnemers hebben zich daar al voor aangemeld. Zij eisen een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro subsidies die de overheid uitdeelt voor het gebruik van fossiele energie.

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ook zorgprofessionals blokkeren mee. XR-woordvoerder en psycholoog Petra Verdonk: "Belastingvoordelen voor grote vervuilers zoals Schiphol, Tata steel en de Rotterdamse haven hebben een direct effect op de volksgezondheid. Mensen die dichtbij vervuilende industrie wonen hebben een grotere kans om ziek te worden. Wonen in Rotterdam staat gelijk aan dagelijks roken van zeven sigaretten. Fossiele subsidies zijn dodelijk en moeten per direct stoppen."