Steun aan Palestine Action kost bestsellerauteur Sally Rooney haar royalty's, stopt verkoop boeken in VK Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 906 keer bekeken • Bewaren

De prijswinnende Ierse bestsellerauteur Sally Rooney kan geen boeken meer verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Door de jacht van de overheid op actiegroep Palestine Action die als terroristische organisatie is aangemerkt, en Rooney's uitgesproken steun aan de anti-genocide activisten, kan ze geen royalty's meer ontvangen voor haar boekverkoop. Om die reden hebben zij en haar uitgever Faber besloten alle verkoop in het VK te staken. Vorig jaar zagen Rooney en haar uitgever de bui al hangen, maar de staking van de verkoop is nu een feit.

In een reactie aan The Guardian laat de schrijfster van onder Normal People en Conversations With Friends weten:

“In juli 2025 werd de actiegroep Palestine Action in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als terroristische organisatie. De maand daarop schreef ik een opiniestuk waarin ik aangaf Palestine Action te blijven steunen; deze groep is hier in de Republiek Ierland niet verboden of op andere wijze bij wet geweerd.

Als gevolg daarvan zou de uitvoering van contracten voor de publicatie van mijn werk in het Verenigd Koninkrijk nu een ernstig strafbaar feit kunnen opleveren. Na overleg en beraad heeft mijn uitgever, Faber, daarom – met mijn volledige instemming – besloten mijn werk niet langer in het Verenigd Koninkrijk te leveren. Ik heb er altijd naar gestreefd eerlijk te zijn tegenover het publiek over mijn overtuigingen en voornemens, en ik ben volledig bereid de consequenties daarvan te aanvaarden.”

Normal People werd direct na de publicatie een enorme hit in het VK; er gingen ruim een miljoen exemplaren over de toonbank. De BBC verwerkte het boek tot een tv-serie waar 62,7 Britten naar keken, het was de best bekeken show van de Britse omroep in 2020. Van Rooney's volgende boek Conversations With Friends werden in het VK ruim een half miljoen exemplaren verkocht.

Faber blijft pal achter Rooney staan. In een verklaring zegt de uitgever:

"Het verkopen van het werk van een auteur zonder de opbrengsten te kunnen doorbetalen, is voor een uitgever een onaanvaardbare situatie. Daarom hebben we, in volledig overleg met Sally, besloten dat we haar werk in het Verenigd Koninkrijk niet langer in welke vorm dan ook kunnen leveren. We blijven de trotse uitgever van haar bijzondere oeuvre, dat we in andere regio's zullen blijven verkopen."

Sinds de Britse overheid Palestine Action tot terreurorganisatie bombardeerde, zijn ruim 3700 sympathisanten gearresteerd. Onder hen opvallend veel ouden van dagen die niets anders deden dan op straat een bordje omhooghouden met de tekst: "Ik ben tegen genocide. Ik steun Palestine Action". Rooney zelf zegde eerder al bezoeken aan het VK af omdat de kans bestond dat ze zou worden gearresteerd.