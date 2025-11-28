Bestsellerauteur Sally Rooney kan geen nieuw werk uitbrengen in VK door steun aan Palestine Action Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

De Ierse bestsellerauteur Sally Rooney kan waarschijnlijk geen nieuw werk meer kan uitgeven in het Verenigd Koninkrijk zolang protestgroep Palestine Action daar verboden blijft. Dat zei ze ten overstaan van het Britse hooggerechtshof. De schrijfster van succesvolle romans als Normal People steunt de groep openlijk en wil de opbrengsten van haar werk gebruiken om Palestine Action te steunen. Maar door het verbod op de actiegroep zou haar uitgever niet langer royalty's aan haar mogen betalen, waardoor haar boeken helemaal uit de Britse winkels verdwijnen.

De rechtszaak draait om de vraag of het verbod op Palestine Action rechtmatig is. Dat gebeurde nadat actievoerders militaire vliegtuigen beschadigden uit protest tegen Britse wapenleveringen aan de genocidale Israëlische overheid. Het leverde Palestine Action een plek op de Britse terreurlijst op, waarna hardhandig werd ingegrepen tegen aanhangers waarbij zelfs ouderen met slechts een protestbordje werden vastgezet. Critici, waaronder Ben Saul, speciale rapporteur van de VN, stellen dat het verbod op Palestine Action een onrechtmatige inbreuk op internationaal recht vormt en dat het toebrengen van slechts materiële schade niet onder de definitie van terrorisme zou moeten vallen. De Britse overheid verdedigt zich met het argument dat het parlement het recht heeft om zelf terrorisme te definiëren.