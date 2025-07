Topauteur Sally Rooney riskeert gevangenis wegens steun aan solidariteitsgroep Palestina

Sally Rooney, schrijfster van onder meer de wereldwijde bestseller Normale Mensen, heeft voor het Britse Hooggerechtshof gepleit voor het opheffen van het verbod op de actiegroep Palestine Action. De regering heeft de solidariteitsorganisatie aangemerkt als een terroristische groepering. Dat maakt het strafbaar om de acties van de groep te steunen. Rooney, die Iers is maar ook in het Verenigd Koninkrijk een groot publiek heeft, zegt dat ze groep zal blijven steunen. Als de wettellijke beperking van kracht wordt is lidmaatschap of steun aan de actiegroep strafbaar met 14 jaar gevangenisstraf.

Volgens Rooney gaat het verbod haar in de problemen brengen bij publieke optredens, die op grond van de classifciatie mogelijk zelfs verboden zullen worden. "Ik kan immers mijn geweten niet vermommen en ook niet liegen over mijn principes." Ze vraagt zich af wat de consequenties in Groot-Britannië zijn als ze zich in Ierland, waar de vrijheid van meningsuiting niet zo beperkt is, uitlaat over de groep. Worden haar boeken dan uit de handel genomen? Ze wijst er op dat de BBC twee van haar boeken verfilmd heeft, een daarvan is de meest gestreamde serie van 2020. "Mijn opvattingen zijn sindsdien niet veranderd en ik blijf ze ook alleen maar verkondigen. Maar blijft de BBC dat werk uitzenden als ik op grond van deze wet als terrorist wordt aangemerkt?"