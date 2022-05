Standbeeld Margaret Thatcher meteen na plaatsing bekogeld met eieren

Een ruim 3 ton kostend standbeeld voor wijlen premier Margaret Thatcher is al met eieren bekogeld nog voor het officieel is onthuld. Twee jaar geleden ontstak er een storm van protest toen bekend werd dat Grantham, de geboorteplaats van de IJzeren Dame, zou worden 'opgesierd' met een standbeeld voor de omstreden premier. Een Facebook-event waarop werd aangekondigd dat er een eiergooi-protest zou plaatsvinden tijdens de onthulling trok de interesse van duizenden potentiële deelnemers. De eiergooier die zondag toesloeg heeft dat protest niet afgewacht. De officiële onthulling vindt later plaats, een datum is daar nog niet voor bekendgemaakt.