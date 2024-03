Staan we aan de vooravond van grote uitbraak? Mazelen nu ook in Vlissingen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 256 keer bekeken • bewaren

Nadat er eerder deze week al een mazelenuitbraak werd gemeld in de regio Eindhoven, is het virus voor het eerst in tien jaar ook weer opgedoken in Zeeland. Op een christelijke school in Vlissingen is een leerling besmet, meldt Omroep Zeeland.

“De huisarts van het kind heeft die besmetting geconstateerd. Het gaat nog niet om een officiële besmetting, laboratoriumonderzoek moet nog bevestigen dat het ook echt om de mazelen gaat. De Ichtusschool heeft de mogelijke besmetting doorgegeven aan de GGD.”

Deskundigen verwachten al jaren dat gevaarlijke infectieziektes weer een comeback zullen maken door de afgenomen bereidheid om kinderen te vaccineren. Behalve de mazelen is ook kinkhoest weer een groter probleem. Het RIVM meldt dat er nu wekelijks ten minste 20 baby’s besmet raken met kinkhoest. Dit jaar zijn er al vier baby’s overleden.

Zowel mazelen als kinkhoest hebben een hoge R0-waarde: iemand die besmet is kan al snel 12 tot 18 anderen infecteren. Vaccinaties werpen een dam op tegen de snelle verspreiding. Om grote uitbraken te voorkomen, is een vaccinatiegraad van ten minste 90 procent noodzakelijk. Op veel plaatsen is dat echter niet meer het geval.

In Den Haag werd deze week melding gemaakt van een zorgwekkende daling van het aantal ingeënte kinderen. Sinds 2020 is de vaccinatiegraad in de Hofstad met maar liefst 10 procentpunt afgenomen. Allerlei types die ten onrechte denken dat ze na een half uur rondkijken op sociale media even deskundig zijn als een gepromoveerde viroloog, omarmen het levensgevaarlijke antivax-geloof.