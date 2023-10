Sophie in ’t Veld wil Europarlementariër worden namens Volt België

Sophie in ’t Veld, die deze zomer D66 verruilde voor Volt , wil namens haar nieuwe partij Europarlementariër worden. Omdat dat vanwege de regels niet kan voor Volt Nederland, probeert ze nu een zetel te bemachtigen via de Belgische tak van de pan-Europese partij, meldt De Tijd . De gesprekken met Volt België kwamen al snel na haar overstap op gang, vertelt In ’t Veld aan de Belgische krant.

“Ondanks een jarenlange samenwerking met onder meer oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) was aankloppen bij de Vlaams liberalen geen optie. 'Het gaat mij om de idealen, niet om mijn carrièrekansen. Dan is Volt de betere keuze. En ik zie tegelijk dat Open VLD op dit moment enorm met zichzelf aan het worstelen is.'”

Na haar vertrekt bij D66 schreef In ’t Veld dat ze teleurgesteld is in het Europagevoel bij die partij dat “ietwat sleets en werktuigelijk” zou zijn geworden. “De D66 voetafdruk in Brussel is heel klein geworden, en speelt omgekeerd nauwelijks een rol binnen de partij. Europa als verkiezingsthema is officieus van het prioriteitenlijstje afgevoerd.”