Volt wijst verzoek af van Sophie in ’t Veld om in 2024 op de lijst te mogen

Sophie in ’t Veld zal bij de Europese Verkiezingen van 2024 definitief niet op de Volt-lijst staan. De gewezen D66’er sloot zich sloot zich vorige maand aan bij Volt, maar dat was te laat om volgens de regels in aanmerking te komen voor een plaats op de lijst. In ’t Veld had het partijbestuur van Volt om dispensatie gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen, meldt RTL Nieuws.