Slachterij Vion laat varkens opnieuw in kokend hete vrachtwagens creperen Nieuws • Vandaag

Slachterij Vion in Boxtel is extreem hardleers als het gaat om het niet onnodig laten lijden van varkens. Nadat Zembla eerder al aantoonde hoe de dieren tijdens een hittegolf urenlang in vrachtwagens in de volle zon moesten wachten, gebeurde dat deze week opnieuw. Zembla kreeg wederom de beelden in handen.

De beelden werden gemaakt door dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. Daarop is te zien hoe de varkens bij 33 graden in de volle zon op het terrein van Vion stonden. Een dierenarts die de beelden heeft bekeken zegt tegen Zembla dat direct duidelijk is dat de dieren aan hittestress lijden.

Pas nadat Eyes on Animals bezwaar maakte bij Vion, kwam de vrachtwagenchauffeur in beweging. Al stelde dat weinig voor: ‘Hij was gewoon om de hoek gereden, en stond ergens anders geparkeerd.’

In tegenstelling tot de vorige keer, wilde Vion nu wel een reactie aan Zembla geven. Volgens een woordvoerder is er met chauffeurs afgesproken dat ze ‘blijven rijden, zodat er wind door de wagen komt en de dieren verkoeling krijgen.’ Ook zegt de woordvoerder dat er contact met Eyes on Animals wordt gezocht ‘om te kijken welke extra maatregelen wij kunnen treffen zodat we dit soort situaties kunnen voorkomen’.

Volgens Vion houdt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) toezicht en hebben de inspecteurs niet geconstateerd dat de varkens oververhit waren, ondanks dat uit beelden blijkt dat dit wel degelijk het geval is. Na de vorige keer liet de NVWA weten dat het niet mogelijk is om op basis van videobeelden achteraf nog in te grijpen.

Over het voorgenomen gesprek van Vion met Eyes on Animals laat die laatste weten: ‘We willen wel in gesprek, maar deze lange wachttijden zijn er al tien jaar. Er is tot nu toe geen structurele oplossing. Vion moet gewoon minder varkens gaan slachten.’