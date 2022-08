Extreem leed: Varkens tijdens hittegolf vervoerd in overvolle vrachtwagens

20 jul. 2022 - 4:57

Dus als het niet warm is, geeft het niet? Ik blijf dit soort ophef wat storend vinden, en afleiden van het onderliggende probleem. Dit is dagelijks werk. Elke dag. En dat is nodig, want de massa moet gevoed worden. Als we al wat willen veranderen, zullen we op de simpelste plek moeten beginnen: Zorg dat iemand met een minimuminkomen het advies van het voedingscentrum op kan volgen. Dan is de noodzaak om naar goedkope rommel te grijpen een stuk minder, en kan elk varken in een eigen limousine vervoerd worden.