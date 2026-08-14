Boze boeren veroorzaken file met illegale actie: twee doden en gewonden op snelweg Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 5124 keer bekeken • Bewaren

Bij een ongeval op de A59 bij Heesch zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten er verscheidene mensen gewond. Het ongeluk vond plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door boze boeren die met hun trekker over de snelweg reden.

Het is verboden om met een landbouwvoertuig over de snelweg te rijden, maar de politie Oost-Brabant had donderdag al laten weten dat ze de boeren niet zou tegenhouden. Caroline van der Plas (BBB) plaatste vrijdagochtend nog een enthousiast bericht op X over de boeren die over de snelweg reden.

De politie treedt al jaren nauwelijks op tegen boerenacties met tractoren. Zo werden boze boeren die de snelweg eerder deze maand blokkeerden, niet beboet. Omdat de boeren hun kentekens hadden afgeplakt, waren sancties onmogelijk volgens de politie.

De boeren protesteren vrijdag in Den Bosch tegen de mogelijke intrekking van de natuurvergunningen van vijf pluimveehouders die veel te veel stikstof uitstoten. Enkele boeren reden bij het provinciehuis door een wegblokkade, meldt het ANP rond het middaguur. Eén tractorbestuurder duwde een betonblok opzij, waarna tien trekkers langs de blokkade reden. De boeren lieten zich niet tegenhouden door een verkeersregelaar.

Extremist Mark van den Oever van het fundamentalistische FDF vergeleek de mogelijke maatregelen van de provincie weer eens met het beleid van de nazi’s. Eerder trok hij al eens een parallel met de jodenvervolging. Ook deelde FDF tijdens het protest jodensterren met een 'B' van boer uit.

Een spreker bij het boerenprotest in Den Bosch wenste de nabestaanden van de twee overledenen “veel succes… eh… sterkte”.

De organisatie van het boerenprotest roept deelnemers op om op de terugweg niet over de snelweg te rijden. Dat blijkt nu opeens wel mogelijk.