Russische massamoorden Boetsja 'slechts topje van de ijsberg' 05-04-2022

Dinsdag zal de Oekraïense president Volodimir Zelenski de VN-Veiligheidsraad toespreken over de oorlogsmisdaden gepleegd door Russische troepen. Daarbij zei Zelenski dat de massamoorden op burgers in Boetsja, waarschijnlijk in het niet vallen bij het dodental in andere onlangs bevrijde plaatsen zoals Borodjanka.

Zelenski wil dat de wereld harder optreedt tegen Rusland, zo zei hij in zijn dagelijkse videotoespraak. Een dag eerder had ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba hetzelfde gezegd. Ook hij noemde de slachtpartij in Boetsja ‘slechts het topje van de ijsberg’. De vermoorde inwoners van Boetsja zouden al weken op straat hebben gelegen. Ook zegt Oekraïne bewijs te hebben van verkrachtingen gepleegd door Russische troepen. De Europese Unie heeft toegezegd Oekraïne te helpen bij het onderzoek naar de Russische oorlogsmisdaden.

In de Oekraïense stad Motizjin, even ten westen van Kiev, hebben Russische soldaten burgemeester Olga Soetsjenko en haar gezin vermoord. Het Franse persbureau AFP heeft de foto’s van de lijken in bezit. Soetsjenko weigerde vanaf het begin van de Russische bezetting alle medewerking met het Kremlin. Haar lichaam werd samen met dat van haar man, zoon en nog twee andere personen aangetroffen in een put in de tuin. De armen van de slachtoffers waren op hun rug gebonden.