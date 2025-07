Rusland valt Kyiv aan met recordaantal drones en raketten na telefoongesprek Trump en Poetin

De Oekraïense president Zelensky beschrijft de nachtelijke aanval als een " bewuste terreurdaad " die "onmiddellijk volgde op het telefoongesprek tussen Washington en Moskou". Families in Kyiv brachten de nacht door in metrostations, kelders en ondergrondse parkeergarages terwijl drones hun verwoestende werk deden. Minstens 23 mensen raakten gewond, van wie 14 naar het ziekenhuis werden gebracht.

Trump verklaarde na zijn gesprek met Poetin dat er geen vooruitgang werd geboekt richting een staakt-het-vuren, waarbij Poetin naar verluidt zou hebben aangedrongen op overgave van Oekraïne. "Ik ben daar niet blij mee. Nee, ik heb vandaag helemaal geen vooruitgang met hem geboekt", aldus Trump. Een hoge Oekraïense functionaris suggereerde dat Poetin deze gesprekken gebruikt om "de reputatie van de andere partij publiekelijk te vernederen" en zijn "grenzeloosheid en bereidheid om steeds brutaler te doden" te demonstreren. Eerder deze week liet Trump nog weten al gegarandeerde wapenleveranties aan Oekraïne te stoppen . Ook bleek dat Trump sinds zijn aantreden Moskou geen nieuwe sancties heeft opgelegd en bestaande sancties heeft afgezwakt. Een flink cadeau voor het Kremlin aangezien Oekraïne voor zijn verdediging in grote mate afhankelijk is van de Amerikaanse steun.

De AIVD en de MIVD concluderen ondertussen samen met de Duitse inlichtingendienst BND dat Rusland steeds meer chemische wapens inzet in Oekraïne. Dat meldt ANP. Het gaat daarbij om stoffen zoals chloorpicrine. Dit is bij hoge concentraties in afgesloten ruimten dodelijk. Volgens de diensten is het gebruik van traangas en chloorpicrine gestandaardiseerd en "aan de orde van de dag" bij het Russische leger. Demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) noemt het "onacceptabel" dat Rusland meer chemische wapens gebruikt en roept op tot "meer sancties en isolatie" van Rusland. Nederland zal volgende week bij een vergadering van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens de bevindingen van de diensten delen.