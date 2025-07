Kremlin-marionet Trump legt Rusland geen enkele nieuwe sanctie meer op, Moskou spekt oorlogskas Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 359 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse Kremlin-marionet Donald Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis in januari geen enkele nieuwe sanctie tegen Rusland opgelegd vanwege de illegale invasie van Oekraïne. In een aantal gevallen heeft het Trump-regime bestaande beperkingen juist versoepeld. Volgens analisten verliezen sancties hun kracht zonder regelmatige aanscherping, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe dekmantelondernemingen om geld en cruciale wapenonderdelen naar Rusland te sluizen. Als gevolg van het beleid van Trump kan Moskou zijn oorlogskas weer spekken.

Een analyse van The New York Times toont aan dat meer dan 130 bedrijven in China en Hongkong nu openlijk computerchips aan Rusland verkopen, zonder zelf onder sancties te vallen. Een van deze firma's, HK GST Limited, levert chips die essentieel zijn voor Russische kruisraketten zoals de Kh-101, recent gebruikt bij een aanval op Kyiv waarbij tien Oekraïense burgers omkwamen. Het bedrijf werd pas negen maanden geleden opgericht.

Onder de regering-Biden werden gemiddeld meer dan 170 nieuwe sancties per maand opgelegd. In totaal ging het om meer dan 6.200 blokkades tegen individuen, bedrijven, schepen en vliegtuigen. Trump heeft daarentegen wel agressief sancties gebruikt tegen andere landen, met meer dan 280 nieuwe beperkingen tegen Iran in de afgelopen zes maanden. Poetin, die door Trump openlijk wordt bewonderd, blijft echter volledig buiten schot.