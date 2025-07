Trump-regime geeft Poetin groot cadeau en stopt levering beloofde munitie aan Oekraïne

Het Trump-regime heeft de al toegezegde leveringen van luchtafweerraketten en andere precisiemunitie aan Oekraïne stopgezet. Dat meldt NRC . Om hoeveel munitie het precies gaat is nog niet bekend, maar zeker is dat Oekraïne alles hard nodig heeft. Het nieuws komt terwijl Rusland opnieuw grote drone- en rakettensalvo's op de Oekraïense hoofdstad Kyiv afvuurt. Afgelopen weekend moest Oekraïne naar schatting 477 drones en zestig Russische raketten afweren, het grootste aantal sinds het begin van de al ruim drie jaar durende illegale invasie.

Een woordvoerder van het Witte Huis, Anna Kelly, zegt dat het besluit "vanuit Amerikaans belang" nodig was en dat er een evaluatie van de Amerikaanse militaire hulp aan "andere landen over de hele wereld" aan voorafging. Het Pentagon zegt dat het aan president Donald Trump is om de militaire hulp aan Oekraïne in te richten zoals hij dat voor zich ziet.