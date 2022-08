Rusland schiet zich met ‘speciale operatie’ in de voet: separatisten hebben geen zin meer

22 aug. 2022 - 12:14

Ik denk sowieso niet dat China hegemoon wordt. China staat voor gigantische problemen. Met als nummer 1 de demografische ontwikkelingen. Sommige politicologen en economen voorspellen dat al in 2050 de Chinese bevolking bijna gehalveerd zal zijn. Daarnaast is China op dit moment niet in staat haar macht buiten haar directe grenzen te laten gelden, het grootste gedeelte van haar marine heeft een actieradius van een paar honderd kilometer. Zelfs Europa met haar zwaar bezuinigde defensie apparaat kan dat beter. Maar het maakt van China ook een gevaarlijk land, ze weten dat ze nog maar een korte periode hebben om de stap naar supermacht te maken. De komende jaren zullen voor die regio (en dus ons ook) zeer heikel worden. Of zoals de Chinezen zelf zeggen: 'May you live in interesting times'.