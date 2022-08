Dochter van extreemrechtse Kremlin-ideoloog Doegin gedood bij bomaanslag

De dochter van de extreemrechtse Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin is omgekomen bij een bomaanslag . De 30-jarige Darya Doegina reed zaterdagavond in de auto van haar vader nadat ze samen een bijeenkomst hadden bijgewoond. Vermoed wordt dat het explosief eigenlijk voor Doegin bedoeld was.

Uit forensisch onderzoek zou zijn gebleken dat de bom aan de onderkant van de auto was bevestigd. Het was de bedoeling dat Aleksandr Doegin ook in de auto zou zitten, maar die had na afloop van het evenement dat hij met zijn dochter bezocht, op het laatste moment zijn plannen gewijzigd.