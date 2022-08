Oekraïne werkt aan tegenoffensief, Russisch leger verzwakt

20 aug. 2022 - 13:40

Zou mooi zijn. Beste oplossing uit dit conflict, is dat Oekraine, Rusland weer terug over de grens dwingt. Dan is er weer een balans waardoor vredesonderhandelingen op gelijke voet gevoerd kunnen worden. De Europese defensie specialisten hadden dus gelijk. Het kan een langere oorlog worden, maar Oekraine, met steun van Westen [bewapening] is dus wel degelijk in staat om Rusland terug te drijven. Voor Rusland een blamage natuurlijk. En voor NAVO natuurlijk een eyeopener, dat het Russische leger, ondanks vele investeringen van de afgelopen jaren, nog altijd erg zwak is. Met de sterk verzwakte economie in Rusland, zal Poetin positie in gevaar komen. Dat kan wel leiden tot een uiterst onstabiel Rusland in de komende jaren. Hopelijk kiezen de Russen wijselijk.