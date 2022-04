'Russische huurlingen begaan massamoorden in Mali'

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) beschuldigt Russische huurlingen van de Wagner-groep ervan honderden ongewapende burgers vermoord te hebben in Mali. De massamoord zou vijf dagen geduurd hebben en zijn uitgevoerd in samenwerking met het leger van Mali. Ooggetuigen verklaren dat honderden mannen zijn opgepakt in Moura, een stad van 10.000 inwoners in het midden van het land. De mannen zijn vervolgens in kleine groepen geëxecuteerd. HRW spreekt van de ernstigste misdaad van de afgelopen 10 jaar. Volgens het leger zijn er zo'n tweehonderd 'extremisten' gedood. NRC schrijft: