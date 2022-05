NAVO-baas: 'Rusland hergroepeert voor groot offensief in Donbas'

DaanOuwens

6 apr. 2022 - 11:19

@ Arjan Fernhout Jij schrijft: Dit volgens een scenario van Scott Ritter die zijn (lange) analyse afsluit met de opmerking om niet naar hem te luisteren en zelf na te denken: Dus? Zinloos linkje? Een man waarover het gerucht gaat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van jongeren. Niet meer actief in het leger of aanverwante organisaties. En nu suggereer jij dat naar zijn analyse gekeken moet worden? Waarom? Wat voegt het toe aan alle verhalen die al te zien en te lezen zijn uit meer betrouwbare bronnen? In deze tijd waarin liegen de norm is. Ik verwijs maar even naar de Russische ambassadeur in de veiligheidsraad, maar ik denk aan eerdere tekstjes van jou zelf, zal je toch moeten aangeven waarom deze man en dit linkje. En wat jouw opvatting is. Mijn opvatting is dat jouw geloofwaardig in relatie tot de oorlog in Oekraïne niet heel groot is.