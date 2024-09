Ruime Kamermeerderheid voor leeftijdsgrens en verplichte helm op fatbikes

Een brede Kamermeerderheid wil een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes. Nagenoeg de hele Tweede Kamer steunde een motie van VVD en NSC die het kabinet verzoekt deze maatregelen in te voeren. Dat meldt ANP. Ook in de Eerste Kamer zou daarmee een meerderheid voor de maatregelen zijn.

De leeftijdsgrens en helmplicht moeten alleen voor fatbikes gelden, staat expliciet in de motie. Daar wringt het: volgens PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) is een juridisch onderscheid met andere e-bikes lastig te maken . Fabrikanten zouden fatbikes kunnen aanpassen om onder de regels uit te komen, vreest Madlener. "Je begint dan natuurlijk een kat-en-muisspel", zei hij eerder. Met zijn opstelling plaatste Madlener zich pal tegenover PVV-leider Geert Wilders die wél stond op een minimumleeftijd en helmplicht.

De Kamer steunde ook een motie om de politie de mogelijkheid te geven in het menu van fatbikes te kijken, om te bepalen of die is opgevoerd. Dat kan al, zei Madlener twee weken geleden, maar VVD-Kamerlid Hester Veltman weersprak dat.