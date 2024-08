Schisma binnen de PVV over fatbikes: Wilders botst met Madlener

Het enige wat de PVV bijeenhoudt is xenofobie. De partij die ooit de verkiezingen inging met een programma van één A4-tje, heeft over tal van andere onderwerpen na twintig jaar nog altijd geen uitgewerkte ideeën.

Zo kan het gebeuren dat PVV-minister Barry Madlener weigert maatregelen te nemen om het fatbike-gevaar aan banden te leggen , terwijl PVV-Kamerlid Hidde Heutink niet begrijpt waarom er nog altijd niet wordt ingegrepen. “Nederland schreeuwt om maatregelen tegen opgevoerde fatbikes! Dit gaat niet langer zo”, schrijft hij op X. “De PVV is voorstander van het invoeren van een leeftijdsgrens voor fatbikes!”

Geert Wilders, het enige lid van de PVV, kiest de kant van zijn fractiegenoot. Hij retweet Heutink en geeft Madlener daarmee een tik op de vingers. De vraag of de minister nog terug kan komen op zijn eerder ingenomen standpunt. “Laten we niet alle fatbikegebruikers categoriseren als een groep asociale weggebruikers”, zei hij eerder deze week nog tegen het AD. Ook dat leek al een breuk met de PVV-lijn: normaal gesproken scheert de partij het liefst hele bevolkingsgroepen over één kam.