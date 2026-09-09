Ruben Stakingsbrekermans (VVD) beticht vakbond FNV van chantage Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 765 keer bekeken • Bewaren

Ruben Brekelmans, fractievoorzitter van de VVD - de partij die systematisch sociale voorzieningen afbreekt, de wooncrisis verergert en uit alle macht een fatsoenlijk minimumloon en oudedagvoorziening blokkeert - is niet te spreken over de landelijke ov-staking van woensdag. Volgens Brekelmans, net terug van bijna negen weken zomerreces, bedient FNV zich van chantage en verwijt de vakbond chantage: "Eerst moesten ze wekenlang op vakantie, vandaag per se staken."

De landelijke staking is onderdeel van een bredere reeks acties van de vakbonden tegen de bezuinigingen van het VVD-kabinet-Jetten op de sociale zekerheid. Onder druk van vakbonden en de oppositie, waaronder PRO die weigert met het kabinet aan tafel te gaan tot de bezuinigingen van tafel zijn, heeft het kabinet de voorgenomen verdere versoberingen grotendeels uit de plannen voor komend jaar gehaald. Dat is niet genoeg, vinden zowel FNV als de linkse oppositie. Bij omroep WNL zei FNV-vicevoorzitter Nine Kooiman vooral de voorgenomen beperking van de WW onacceptabel te vinden. "Omdat het een ramp is op het moment dat jij werkloos wordt. Als jij bijvoorbeeld jong bent. Als jij zeven jaar straks werkt, heb je straks maar vier maanden recht op een WW. En daarna knik je gewoon de armoedegrens in."

Ook FNV-voorzitter Hans Spekman liet woensdagochtend weten niet onder de indruk te zijn van het uitstellen van de bezuinigingen. Bij Sven op 1 (NPO Radio 1) zei hij dat de vakbonden doorgaan met acties tot de bezuinigingen niet alleen uitgesteld zijn, maar volledig van tafel verdwijnen: "70 procent staat nog, hebben wij in de gelekte stukken gezien. En alles wat is uitgesteld, staat dus ook nog. In de toekomst schuiven; zo kan ik het ook. Dat doen ze met alles, ook met Box 3 en blijkbaar ook met de infrastructuur, want half Nederland staat stil. In de toekomst schuiven vind ik verkeerd."

Brekelmans deed zijn uitspraken in de jaarlijkse Binnenhoflezing, een aftrap voor het nieuwe politieke jaar die de toon zet voor de debatten na Prinsjesdag. Daarin zei Brekelmans ook dat Nederlandse jongeren meer moeten gaan werken. In plaats van drie- of vierdaagse werkweken moet er volgens de VVD eens naar China worden gekeken waar "zes dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur gewerkt. Dat komt neer op een 72-urige werkweek." Hij haastte zich er nog wel bij te zeggen dat dit misschien niet het beste voorbeeld van een gezond werkritme is, en opperde evenmin dat kinderarbeid wellicht nog een optie is. Hoewel je bij de VVD nooit zeker weet of dat plan niet op de achtergrond al ergens wordt uitgewerkt. Verder sneerde Brekelmans geheel in VVD-stijl naar ontvangers van uitkeringen, waar dan alleen die voor minima toe worden gerekend zoals de bijstand en de WW. Zoals bekend strooit de VVD graag met uitkeringen voor de financieel beter bedeelden, zoals het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek, de miljarden aan belastingvoordelen voor multinationals, de fossiele subsidies, of de zoals we nu weten 11 miljard euro die in de bodemloze put van Tata Steel is gestort.

Binnen het minderheidskabinet-Jetten proberen vooral D66 en het CDA broodnodige steun te vinden bij de oppositie voor hun plannen, waaronder bij grootste oppositiepartij PRO. Maar voor de VVD is het immers altijd campagnetijd en dus steekt Brekelmans met liefde de grootste stok die hij kan vinden in de spaken van het landsbelang.

PRO-leider Jesse Klaver kraakt op sociale media ondertussen een harde noot over de laatste opmerkingen van Brekelmans: "Beste Ruben, ga je anders een keer mee naar de havenarbeiders, het OV-personeel en al die andere gewone mensen die knokken voor hun sociale zekerheid? Kan je ze gelijk vragen of ze wel hard genoeg werken en wat zij deze zomer hebben gedaan, terwijl jullie elkaar in de haren vlogen."