Sophie Hermans (VVD) loog over torenhoge subsidie voor Tata Steel: geen 2 miljard maar bijna 11 miljard euro Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 8388 keer bekeken • Bewaren

De overheidssteun voor Tata Steel Nederland valt veel hoger uit dan VVD-minister Sophie Hermans ons vorig jaar voorspiegelde. Er gaat geen 2 miljard euro belastinggeld naar het staalbedrijf maar in totaal 10,8 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en SOMO. Dat komt neer op een subsidie van bijna een miljoen euro per werknemer.

“In de berekening is gekeken naar de kosten die samenhangen met de maatwerkafspraak gedurende de looptijd van de plannen van Tata (tot 2045). Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het opvangen van CO₂ onder de zeebodem (CCS), waar Tata Steel naar verwachting extra subsidie voor gaat aanvragen. Ook maakt de overheid extra kosten om Tata's productie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door subsidies voor biomethaan, nettarieven en de verwerking van staalslakken. De overheid moet aan deze impliciete financiële verplichtingen voldoen om zich te kunnen houden aan de afspraken uit de intentieverklaring die in 2025 door het demissionair kabinet en het staalbedrijf werd getekend.”

Tata Steel is verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Nine de Pater van Milieudefensie vindt het dan ook vreemd dat “de grootste vervuiler van Nederland kan rekenen op de grootste subsidie die in Nederland ooit aan één bedrijf verstrekt is”.

Economen en andere wetenschappers waarschuwden eerder dit jaar al dat Tata Steel een bodemloze put zal blijken te zijn. Er zal nooit een einde komen aan het subsidie-infuus, verwachten zij. Daarbij bestaat het risico dat toekomstige kabinetten blijven doorgaan met subsidies omdat er nu eenmaal al zoveel is geïnvesteerd.

De ongekende subsidie voor Tata Steel is extra pikant omdat het rechtse minderheidskabinet elders fors wil bezuinigen. Kunnen die miljarden voor Tata niet op een duurzamere wijze worden aangewend? Milieudefensie heeft wel een voorstel: uit onderzoek van TNO blijkt dat er slechts 3 miljard euro nodig is om alle woningen van mensen in energiearmoede permanent te verduurzamen.