Roemenië zet alles op alles om vrouwenhandelaar Andrew Tate te laten zien dat hij niet boven de wet staat

28 mei 2023 - 10:26

Ongeacht wat je van zijn influencer activiteiten vind, kon je deze ontwikkeling voor de Tate broers wel zien aankomen. Ik sprak laatst een man die ze in zakelijke kringen wel eens tegenkwam. In persoonlijke omgang waren het vrij relaxte, vriendelijke kerels. Maar ze liepen volgens deze man wel altijd al langs de grenzen van de wet, deden zaken met de Roemeense maffia. Als het niet de lange arm der wet was die ze aanpakte, zou het volgens hem wel hun 'zakenpartners' zijn die ze voor problemen zouden zorgen. 'It was a trainwreck waiting to happen'.