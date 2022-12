Vrouwenhater Andrew Tate die werd gevloerd door Greta Thunberg nu verdacht van ontvoering en mensenhandel

Woensdag pochte Tate nog met zijn bezit van een groot aantal dure en vervuilende auto’s. Donderdag deed de Roemeense politie een inval in het huis van Tate, vergezeld van een oplegger om auto’s in beslag te kunnen nemen. De inval zou uitgevoerd zijn door een speciale taskforce die zich richt op georganiseerde misdaad en terrorisme. Meerdere media doen verslag van de inval, de Roemeense autoriteiten hebben nog geen officiële mededeling gedaan.

In april van dit jaar werd Tate al beschuldigd van mensenhandel in Roemenië. Zelf heeft hij daarover gezegd dat er destijds een huiszoeking is geweest, maar dat er niemand was aangetroffen die tegen hun wil in de woning was.