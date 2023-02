Steun van Baudet mag niet baten: van vrouwenhandel verdachte Andrew Tate blijft achter tralies

Alle pogingen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ten spijt, moet de van onder meer vrouwenhandel verdachte ex-kickboxer Andrew Tate nog eens dertig dagen achter tralies blijven in Roemenië. Tate is volgens de autoriteiten “te gevaarlijk” om op vrije voeten te komen.

De 36-jarige Tate zit samen met zijn broer Tristan (34) sinds eind december vast op verdenking van ontvoering verkrachting, vrouwenhandel en het runnen van een georganiseerde misdaadgroepering. Tate leefde voor die tijd al ondergedoken, maar de Roemeense politie kwam hem op het spoor nadat milieuactiviste Greta Thunberg zijn fragiele ego had weten te krenken op sociale media en hij reageerde met een video waarin hij zijn locatie per ongeluk prijsgaf.

De gebroeders Tate zitten gedurende het onderzoek naar hun misdaden vast onder de anti-terreur en georganiseerde misdaadwet. Eerder deze maand kreeg Andrew Tate bijval van Baudet, die de van ontvoering verkrachting, vrouwenhandel en georganiseerde misdaad beschuldigde influencer “een crypto-FVD’er” noemde. In de Tweede Kamer noemde Baudet de reeks stevige aanklachten “geen duidelijke reden waarom hij is opgepakt” en vroeg de premier namens Nederland in te grijpen. Daar is begrijpelijkerwijs geen gehoor aan gegeven.