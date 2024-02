Roelof Bosma (Zembla, BNNVARA) verkozen tot Journalist van het Jaar 2023

Zembla-journalist Roelof Bosma (44) is donderdagavond door journalistenvakblad Villamedia verkozen tot Journalist van het Jaar 2023. De jury roemt Bosma vooral voor zijn onderzoek in het PFAS-dossier van Zembla .

Bosma onthulde in de zomer van 2023 met zijn team van Zembla dat de Chemours-fabriek in Dordrecht niet alleen PFAS in het grondwater dumpte, maar ook al geruime tijd op de hoogte was van de mogelijke gezondheidsrisico’s die de chemische stof met zich meebrengt.