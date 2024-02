Zembla-journalist Roelof Bosma is 'Journalist van het Jaar'

Onze collega Roelof Bosma is uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2023. Bosma krijgt de prijs, die wordt toegekend door vakblad Villamedia, voor zijn werk in de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot’. Samen met researchers Marco de Lange en Vincent Harmsen ontdekte hij dat teflonproducent Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht al decennia weet dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig hebben vervuild met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS.