De gevaren van PFAS in de doofpot

Het zit in ons bloed, in ons eten, in ons drinkwater, in de lucht en in onze wateren: PFAS. Zembla onthulde afgelopen juni dat Chemours/DuPont in Dordrecht al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. Het OM start nu naar aanleiding van de onthullingen van Zembla een strafrechtelijk onderzoek naar het chemiebedrijf. In een nieuwe YouTube-serie legt Zembla je precies uit hoe het onderzoek is gedaan en wat ze ontdekten.