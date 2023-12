Extreemrechtse politicus liet zich jarenlang aansturen door Chinese spionnen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 409 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse Belgische politicus Frank Creyelman heeft jarenlang geprobeerd om allerhande debatten te beïnvloeden in opdracht van Chinese spionnen. Dat blijkt uit berichtenverkeer tussen de voormalige senator en de Chinezen. Onder meer de Financial Times bericht daarover.

De beïnvloeding betrof tal van onderwerpen: van covid-19 tot de onderdrukking van de Oeigoeren. Creyelman kreeg onder meer de opdracht om extreemrechtse Europarlementariërs te vragen om zich uit te spreken over energiezekerheid en de rol van de Verenigde Staten daarbij. Zo moest er een wig worden gedreven tussen de EU en de VS.

Creyelman is sinds 1977 actief voor het Vlaams Belang. Tussen 1999 en 2007 zat hij in de senaat. Hij is de leider van het Vlaams Belang in Mechelen.

Vrijdag besloot Tom van Grieken, de leider van de extreemrechtse partij, Creyelman te schorsen. Volgens Van Grieken kunnen partijleden alleen aan “de eigen natie” loyaal zijn. Dat moet hij dan ook nog even doorgeven aan een van zijn voorgangers, Filip De Winter, die zich ook al voor het karretje van een Chinese spion liet spannen.

Extreemrechtse politici blijken vaak vatbaar voor buitenlandse invloeden. Zo was eerder al aan het licht gekomen dat Creyelman Kremlin-propaganda deelt, bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. Ook Europarlementariër André Elissen (PVV) liet zich beïnvloeden door de Russen, zo onthulde Follow The Money in oktober.

Geert Wilders reisde in 2018 naar Moskou. Dat deed hij ná het neerhalen van de MH17 en de annexatie van de Krim. De reis was georganiseerd door het rechts-populistische Doema-lid Leonid Slutsky. Slutsky is door het Kremlin belast met het inpalmen van westerse politici.