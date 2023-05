Rechts-radicaal Filip Dewinter liet zich fêteren door Chinese spion en probeerde daarna zijn uitzetting te voorkomen

Dewinter had zich eerder door de spion laten fêteren, schrijft De Morgen . “Hij tafelde met politici, de ambassadeur van Oezbekistan en een directeur van de federale politie. Hij vloog ook naar Kazachstan en China, en dat allemaal voor rekening van [de spion]. Het Laatste Nieuws had het over een kostendeclaratie van 25.000 euro voor het jaar 2017 alleen al. ‘Een absurd bedrag’, zei Dewinter. Maar hij ontkende de feiten niet.”

Toen de overheid Shao in 2017 wilde uitzetten, zette Dewinter alles op alles om het verblijf van de spion in België te verlengen. “Een man die hier met vrouw en kinderen een bestaan wilde opbouwen, dat leek me legitiem”, aldus Dewinter, die in dezelfde tijd aan boord ging van een schip op de Middellandse Zee om vluchtelingen tegen te houden. De inspanningen van de radicaal-rechtse politicus waren tevergeefs. In oktober 2017 vertrok Shao weer naar China.