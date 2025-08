Rechts Nederland kan gestuntel Yesilgöz niet langer aanzien: ‘Dilan, houd de eer aan jezelf’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1207 keer bekeken • bewaren

Het gaat in rap tempo bergafwaarts met de VVD. De partij die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen al tien zetels moest inleveren, staat in de peilingen opnieuw op verlies. CDA-leider Henri Bontenbal boezemt de kiezers meer vertrouwen in dan Dilan Yesilgöz, die toch vooral wordt geassocieerd met leugens en onbezonnen acties.

Het geduld met de Nederlandse Liz Truss raakt op bij rechts. Voormalig Telegraaf-hoofdredacteur en WNL-oprichter Sjuul Paradijs roept Yesilgöz op X op om op te stappen. “Dilan, houd de eer aan jezelf”, schrijft hij in een bericht dat inmiddels honderden keren is geliket.

“Niemand zal je dwingen om het partijleiderschap over te dragen. Maar je hebt een goede antenne. Behoed je zelf en je partij voor een pijnlijk verlies”, gaat Paradijs verder. Hij verwijst naar Yesilgöz’ favoriete club en trekt een parallel met de huidige stand van de VVD: “Weet je nog, Ajax op de 18e plek? Het kan verkeren.”

Met een andere leider kan de VVD er weer bovenop komen, is de boodschap van Paradijs. Hij verwoordt wat talloze VVD’ers denken. Het partijleiderschap is te hoog gegrepen voor Yesilgöz, die recent nog in het nieuws kwam toen ze haar domrechtse volgers op Douwe Bob afstuurde. De zanger werd als gevolg van de hetze bedreigd en moest naar het buitenland vluchten.

Ook Jan-Kees Emmer, jarenlang adjunct-hoofdredacteur onder Paradijs, neemt in de regionale kranten van uitgever Mediahuis geen blad voor de mond. Zijn boodschap is identiek aan die van Paradijs: “Dilan, houd toch de eer aan jezelf”, staat boven het commentaar van de week.

“Voor de VVD tekenen zich donkere wolken af van een niet te negeren omvang”, schrijft Emmer. “De VVD dreigt, na PVV, GroenLinks-PvdA en het CDA, de vierder partij van Nederland te worden. Nog sterker zijn de aanwijzingen dat VVD-leider Yesilgöz door de kiezer niet gepruimd wordt. Slechts vijf procent van het electoraat ziet in haar een volgende premier, blijkt uit een recente peiling van EenVandaag.”

Ook intern staat Yesilgöz aan veel kritiek bloot. De liberale flank van de VVD neemt het haar nog altijd kwalijk dat zij in zee is gegaan met de extreemrechtse PVV. Eerder liet voormalig partijleider Ed Nijpels weten dat hij niet begreep waarom Yesilgöz na de val van het kabinet zo lang wachtte met het uitsluiten van de PVV. “Het lijkt een vorm van politiek masochisme, alsof ze zegt: ’sla me nog een keer’.”

Oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff richtte een denktank op waarin nauwelijks verhulde kritiek op de politieke lijn van Yesilgöz centraal staat. In een opiniestuk keerde Dijkhoff zich onder meer tegen “de aanvallen op ‘de elite’”, enkele dagen nadat Yesilgöz had lopen schuimbekken over de “elitaire partij GroenLinks-PvdA”.