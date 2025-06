VVD hijst schutterende Yesilgöz weer op het schild, partijprominent verwijt haar masochisme Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 767 keer bekeken • bewaren

De VVD laat er geen gras over groeien: het kabinet is nog maar net gevallen, of het bestuur draagt Dilan Yesilgöz opnieuw voor als lijsttrekker. Onder haar leiding leed de partij bij de vorige verkiezingen een gevoelige nederlaag. Nadat Yesilgöz tijdens de campagne de deur naar de PVV had opengezet, ging de VVD terug van 34 naar 24 zetels.

Sindsdien heeft Yesilgöz weinig indruk gemaakt. Hoewel ze eindeloos op robotachtige wijze talking points kan blijven herhalen, stond ze deze week tijdens het debat over de val van het kabinet opeens met haar mond vol tanden toen Esther Ouwehand haar genadeloos ontmaskerde. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren zette Yesilgöz’ politieke trucjes op een rijtje, en deed dat zo goed dat de VVD-leider niks meer kon uitbrengen.

Ook Henri Bontenbal (CDA) prikte door de ingestudeerde antwoorden van Yesilgöz heen. Terwijl ze aanvankelijk suggereerde dat de VVD het omstreden tienpuntenplan van Wilders prima vond, bracht Bontenbal met een scherpe vraag aan het licht dat toch niet elk punt op instemming van de VVD kon rekenen.

Tijdens datzelfde debat kwam Yesilgöz onder vuur te liggen omdat ze niet wilde zeggen of haar partij weer met de PVV in zee zou gaan, nu ze Wilders had weggezet als ‘wegloper’. Ze wil naar eigen zeggen “goed nadenken” over het uitsluiten van de PVV. “Kom. Tot. Inkeer”, hield Frans Timmermans (GL-PvdA) haar voor.

Ed Nijpels is het helemaal met Timmermans eens, zo vertelt hij aan de partijkrant De Telegraaf. De voormalige VVD-leider vindt dat zijn partij de deur voor de PVV moet dichtgooien, en snapt niet waarom Yesilgöz daar nog over moet nadenken. “Het lijkt een vorm van politiek masochisme, alsof ze zegt: ’sla me nog een keer’.”

Nijpels heeft geen goed woord over voor de samenwerking met de VVD, die hij “een van de grootste fouten uit de geschiedenis van de VVD” noemt. Hij voorspelt dat er “massaal onrust” zal uitbreken binnen de partij als Yesilgöz het in haar hoofd zou halen om nogmaals in zee te gaan met de PVV.