Richtingenstrijd VVD: terwijl Yesilgöz als een dolle om zich heen slaat, pleit Klaas Dijkhoff voor ‘milde meerderheid’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 644 keer bekeken • bewaren

Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff lijkt al een tijdje behoorlijk ongelukkig met de weg die zijn partij onder leiding van Dilan Yesilgöz is ingeslagen. In maart van dit jaar pleitte hij in een interview voor samenwerking met GroenLinks-PvdA, iets waarvan Yesilgöz zegt te gruwen.

Er is een belangrijkere strijd nu dan die tussen links en rechts, zei Dijkhoff tegen het tijdschrift Maarten. “Het gaat niet meer om socialisme versus liberalisme of markt versus overheid, maar om democratie versus niet-democratie. De antidemocraten zijn verenigd en hebben een voorwaartse energie.”

Dijkhoff heeft tegenwoordig een bedrijf met Bas Erlings, die jarenlang campagnestrateeg was voor de VVD. Erlings liet vorige week heel duidelijk blijken wat hij van de huidige VVD vindt. Hij gaf een interview aan NRC. Dat artikel begon als volgt: “Op de dag dat de VVD in een kabinet was gestapt met de PVV, NSC en BBB, vorig voorjaar, had campagnestrateeg Bas Erlings zijn VVD-lidmaatschap opgezegd.”

Erlings en Dijkhoff beginnen nu met enkele andere voormalige VVD-campagnestrategen een nieuwe denktank. Ook politici van andere partijen doen mee. Het gaat onder meer om Marietje Schaake (D66), Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

De club, Voor Ons Nederland, komt naar eigen zeggen op voor de “milde meerderheid” en “mensen die geloven in samenwerken, vooruitgang en een sterke democratische rechtsstaat” – zeg maar alles waarin Yesilgöz niet lijkt te geloven.

De NOS schrijft: “Volgens Dijkhoff zelf vertragen "populistische en antidemocratische krachten" de vooruitgang in Nederland en zetten "schreeuwers aan de flanken" te veel de toon in het debat. Via het ophalen van ideeën, het opzetten van samenwerkingen, het doen van onderzoek en het voeren van campagnes hoopt hij daar via zijn beweging tegenwicht aan te bieden.”