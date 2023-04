Rechtbank vindt beïnvloeding politieke partijen via giften prima, verwerpt aanklacht corruptie Richard de Mos

21 apr. 2023 - 9:55

Het is de dominante opvatting. Zolang je wegblijft van de grenzen van het expliciet strafbaar gestelde wangedrag mag wangedrag en is het daarbij niet relevant of daarbij (mensen)rechten geschonden worden en/of zelfs doden vallen. Sterker nog... fout zijn binnen de grenzen van de wet wordt gezien als een competentie. Er wordt dan wel voorbijgegaan aan het feit dat rechtspreken geen recht doen is.