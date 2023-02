Openbaar Ministerie eist dat Richard de Mos de gevangenis in gaat

1 feb. 2023 - 17:10

Of hij nou wel of niet corrupt is en of hij nou wel of niet schuldig wordt bevonden maakt geen drol meer uit. Zijn kiezers (hij is leider van de grootste partij in Den Haag) zullen een nog grotere afkeer krijgen van de politiek. Vooral van D66 overigens wat een nare naam aan het opbouwen is. We gaan in ons land keihard de verkeerde kant uit. Politieke partijen kunnen binnenkort verboden worden, onwelgevallige politici staan voor de rechter, omroepen zijn OF op de hand van het pluche OF dreigen verboden te worden. Demonstraties worden verboden (XR) of de demonstranten worden beschoten (Boeren) of opgepakt of zelfs thuis opgehaald door de politie. Voor iedereen die dit prima vindt raadt ik aan om goed na te denken over wat er in dit land gebeurt. Dit heeft overigens niets meer met rechts-links te maken.

