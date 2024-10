Rapport over openhouden Borssele gebaseerd op informatie uit de jaren zestig

“Over nucleaire veiligheid zegt de commissie dat het rapport deels is gebaseerd op „gedateerde” informatie over wet- en regelgeving uit de jaren zestig. Bovendien zijn veranderingen in de directe omgeving van de centrale – denk aan de komst van meer woningen en bedrijven – niet meegenomen. Rampscenario’s voor de situatie na 2033 zijn niet uitgewerkt. Dit terwijl de commissie daar vooraf om had gevraagd.”

Ook wijzen de deskundigen er fijntjes op dat de noodzaak van kernenergie in Nederland totaal niet is onderbouwd. In het rapport staat onder meer dat atoomstroom niet duurder is dan zonne- en windenergie. Vrijwel overal op de wereld is hernieuwbare energie goedkoper dan stroom uit nieuwe atoomcentrales, en zelfs dan kolencentrales.