Wereld keert zich af van kernenergie, alleen kabinet-Wilders gelooft er nog in

“Zelfs in China, waar 27 kerncentrales in aanbouw zijn – bijna de helft van alle 59 huidige bouwprojecten wereldwijd – overvleugelt zonne-energie kernenergie nu met enorme marges. China voegde vorig jaar 200 gigawatt (GW, 200 miljoen kilowatt) toe aan zonnecapaciteit , tegen slechts één GW aan kernenergie.”

“Nu al leveren hybride centrales, de combinatie van groene stroom met opslagsystemen, in India goedkopere stroom dan kolencentrales. Kolencentrales leverden bijna overal altijd de goedkoopste stroom. In de EU verslaan zonnepanelen met batterijen al gascentrales op prijs. En vrijwel wereldwijd produceren zon en batterijen samen goedkopere stroom dan kerncentrales.”

Alleen het kabinet-Wilders lijkt nog in nieuwe kerncentrales te geloven. Nog voordat er ook maar een schop de grond in is gegaan, blijkt de bouw daarvan al veel duurder uit te vallen. Terwijl het kabinet denkt voor 28 miljard euro vier nieuwe centrales te kunnen neerzetten, stellen experts dat 80 miljard euro een stuk realistischer is.