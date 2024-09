Goh, niemand wil geld steken in rechtse kerncentraledroom

Kernenergie is heel duur. Veel duurder dan de alternatieven. Dat is al jaren bekend, maar rechtse fans van atoomstroom proberen deze ongemakkelijke waarheid al net zolang te negeren. Nu het kabinet-Wilders weer fanatiek inzet op de bouw van nieuwe kerncentrales blijkt de financiering toch een groot probleem te worden. Het lijkt erop dat de belastingbetaler mag opdraaien voor de kosten van de bouw, schrijft NRC .

Bij de paar centrales die in andere Europese landen worden gebouwd, zijn de kostenoverschrijdingen telkens onthutsend. NRC geeft enkele voorbeelden: “In Finland is vorig jaar een centrale in gebruik genomen na veertien jaar vertraging, waarbij de kosten waren opgelopen van 3 tot 11 miljard euro. Het Franse project Flamanville 3 is na twaalf jaar uitloop bijna af. Kosten: niet 3, maar 13 miljard euro.”