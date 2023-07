Racistische wappie-omroep Ongehoord Nederland vangt bot en moet boete Publieke Omroep betalen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

De NPO gaat de opgelegde tweede sanctie van ruim 56.000 euro aan omroep Ongehoord Nederland (ON!) handhaven. Dat heeft de publieke omroep donderdag bekendgemaakt. De NPO legde de sanctie op omdat Ongehoord Nederland onvoldoende bereid was om samen te werken. Eind mei vond een hoorzitting plaats omdat de omroep van Arnold Karskens protest had aangetekend.

De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep constateert dat ON! "geregeld weinig constructief gedrag vertoont en daarbij weinig verheffend taalgebruik hanteert en dat dit niet bijdraagt aan goede verhoudingen binnen het publieke mediabestel". De commissie adviseert daarom de sanctie door te zetten.

Vorig jaar ontvingt ON!, dat grossiert in racisme, complottheorieën en allerhande nepnieuws, een eerste boete. Dat ging in eerste instantie om 93.000 euro, maar het bedrag werd verlaagd naar 84.000 euro omdat het om een "jonge, onervaren omroep" gaat. Er hangt ON! nog een derde boete van 132.000 euro boven het hoofd, omdat de omroep volgens de NPO onjuiste informatie in haar programma's blijft verspreiden.