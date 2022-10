NPO legt extreemrechtse complotomroep ON tweede sanctie op

De extreemrechtse complotomroep Ongehoord Nederland (ON) krijgt van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een tweede sanctie. Die wordt opgelegd omdat ON zich niets aantrekt van het samenwerkingsverband van de publieke omroepen en ‘de integriteit en betrouwbaarheid van het besteld zwaar onder druk’ zet.

De ombudsman van de NPO zou met de klachten aan de slag gaan en binnen een termijn van drie maanden met een oordeel komen. Het Commissariaat voor de Media zou zich buigen over de vraag of de Mediawet hier moest worden toegepast. Pas daarna zou de NPO een tweede sanctie kunnen opleggen.

Welke gevolgen een tweede sanctie voor de haatomroep heeft, is nog niet geheel duidelijk. Verantwoordelijk staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu (D66) doet daarover nog geen mededelingen. Na een tweede sanctie heeft ze de mogelijkheid een verzoek in te dienen om de uitzendvergunning van ON in te trekken.