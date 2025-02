PVV-minister Klever opereert niet in het belang van Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 652 keer bekeken • bewaren

Arthur Oldeman klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en activist bij Scientists4Future NL

Beste mevrouw Klever, Nederland heeft belang bij zo min mogelijk klimaatverandering, en dus méér geld voor klimaat, en niet minder, in het potje voor Ontwikkelingshulp!

Vorig jaar schreef ik hier over toen beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, PVV'er Reinette Klever. In het hoofdlijnenakkoord stond al dat de overheid wilde korten op ontwikkelingssamenwerking, dus dat dit nu gebeurt , is geen verrassing. Maar het was toen een slecht onderbouwd idee, en dat is het nog steeds. Korten op ontwikkelingshulp is om meerdere redenen onverantwoordelijk en asociaal, en dat dient te worden benoemd.

Vrijwel alle VN-landen hebben afgesproken om klimaatverandering aan te pakken in het Parijsakkoord. Nederland is daar eentje van. Het Parijsakkoord is gestoeld op het rechtvaardigheidsprincipe: sommige landen hebben meer geld én bovendien meer bijgedragen aan klimaatverandering, en die moeten andere landen helpen, zodat we de klus samen kunnen klaren. Daarom zijn er afspraken gemaakt over internationale klimaatfinanciering. Nederland schaart dat onder 'ontwikkelingshulp'.

Afgelopen jaar tijdens de VN-klimaattop COP29 in Bakoe zijn er afspraken gemaakt over aanvullende klimaatfinanciering, omdat de aanpak vooralsnog te traag gaat en omdat landen de gevolgen nu al hard voelen. 2024 was het warmste jaar ooit gemeten en we maakten een recordhoeveelheid extreem weer mee dat door klimaatverandering is verergerd . Vanuit de principes solidariteit en verantwoordelijkheid, maar ook aansprakelijkheid (Nederland is onevenredig veel verantwoordelijk voor de klimaatcrisis), dient de Nederlandse overheid de klimaatfinanciering flink op te schroeven. Maar dat doet dit extreem-rechtse kabinet dus niet, ook al hebben we daar met alle andere landen onlangs nog afspraken over gemaakt.

De klimaatcrisis raakt iedereen nu al keihard, en de landen die het minst hebben bijgedragen zelfs nog harder. Meer mislukte oogsten door droogtes, meer infectieziektes doordat de leefgebieden van insecten opschuiven, meer gezondheidsproblemen door extreme hitte, een tekort aan zoetwater voor irrigatie van gewassen, dat is allemaal niet in het belang van Nederland, mevrouw Klever. Maar door klimaatverandering krijgen we daar wel meer en meer mee te maken.

We kúnnen die gevolgen echter wel beperken. Enerzijds door geld te steken in het stoppen van klimaatverandering, maar daarnaast ook door te investeren in manieren om ons aan te passen aan de gevolgen waar we nu al mee moeten dealen. En dat is dus precies waar die klimaatfinanciering voor is bedoeld. Als we dat schrappen, gaat dat ons als een boemerang in het gezicht raken. Uiteindelijk kost niks doen ons namelijk veel meer dan al die investeringen om de klimaatcrisis nu effectief aan te pakken!